Дмитро Копанчук вирішив відмовитися від повноважень депутата Рудківської міськради після публікації розслідування NGL.media про його виїзд з країни

22-річний Дмитро Копанчук, депутат Рудківської міськради і син народної депутатки від «Слуги народу» Олени Копанчук, написав заяву на складання свого депутатського мандата. Він зробив це після публікації розслідування NGL.media про те, як він виїхав за кордон під час воєнного стану.

NGL.media 5 серпня опублікувало розслідування щодо депутата Рудківської міськради Дмитра Копанчука, який кілька разів виїздив за кордон під час воєнного стану. Хлопець двічі виїжджав як водій водій-волонтер, а у січні 2023 року перетнув українсько-польський кордон на новенькій Toyota Land Cruiser Prado 150, що належить компанії «Гідросвіт», де він є співвласником. Офіційною підставою для виїзду став супровід його батька, 46-річного Володимира Копанчука з другою групою інвалідності, доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права. Згодом Володимир Копанчук повернувся в Україну, а Дмитро Копанчук ні.

Через п’ять днів після розслідування, 10 серпня, секретар Львівської обласної організації партії «Слуга народу» Орест Сивенький письмово повідомив редакцію NGL.media, що Дмитро Копанчук написав заяву на складання свого депутатського мандата.

Заява Дмитра Копанчука була надіслана «Новою поштою», однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО «Копанчук та партнери», співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук. Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він наслав заяву Дмитра Копанчука: «Мене попросили це зробити».

У Рудківській міськраді підтвердили факт отримання 9 серпня заяви від Дмитра Копанчука про складення повноважень. Розглянути цю заяву планують на наступному засіданні депутатів міськради 7 вересня.

Олена Копанчук, народна депутатка від «Слуги народу», досі публічно не прокоментувала виїзд свого сина за кордон