Лідія Степанівна розповідає українському поліцейському про свій шлях на підконтрольну Україні територію

Monobank купить будинок 98-річній Лідії Степанівній, яка вийшла з тимчасово окупованої частини селища Очеретине, за яке зараз тривають бої. Пенсіонерка йшла на підконтрольну Україні територію 10 кілометрів під час активних бойових дій.

«Терпиш, терпиш, терпиш емоційно все це, намагаєшся робити те, що маєш і те, що можеш, а потім читаєш таку історію і все це виривається назовні. Ця бабуся, яка цілий день ішла під ворожими обстрілами – чорт, ну як же це можливо. Ці огидні істоти будуть вічно горіти в Пеклі. Монобанк купить Лідії Степанівні будинок і вона в ньому обовʼязково доживе до того моменту, коли ця гидота зникне з нашої землі. Слава Україні!», – написав у своєму телеграм-каналі співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Як повідомляв ZAXID.NET, 98-річна Лідія Степанівна самотужки пройшла близько 10 км, щоб вийти з окупованої частини селища Очеретине на Донеччині. За це селище зараз тривають активні бої. За даними правоохоронців, будинок Лідії Степанівни, який вона будувала власними руками, зруйнували російські окупанти, а її рідні отримали поранення внаслідок обстрілів.

Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Під вечір жінку побачили українські військові та передали її групі поліції «Білий Янгол», яка зосереджена на допомозі людям на лінії фронту. Лідію Степанівну доправили в шелтер для евакуйованих громадян.

«Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла», – заявила жінка.

98-річна жінка вирішила втікати з-під окупації разом з сином, невісткою та онукою, але їм довелось розділитись, тому свій шлях жінка долала сама. Її рідним також вдалось залишитись живими.

Нагадаємо, нещодавно з окупованої частини Очеретиного пішки вийшов ще один пенсіонер – 88-річний Іван Якович, в якого росіяни відібрали український паспорт. Окупанти також забрали у пенсіонера ключі від будинку, який вони зруйнували. Чоловік забрав свої документи та пішки перейшов лінію фронту по одній з трас, де його підібрав автомобіль. Пенсіонера доправили в шелтер, нині він живе в Дніпрі.