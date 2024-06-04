Співзасновник Monobank Олег Гороховський 4 червня показав будинок, який банк придбав для 98-річної Лідії Степанівної. Жінка мешкала у селищі Очеретине на Донеччині і після російської окупації пішки йшла на підконтрольну Україні територію 10 кілометрів під час активних бойових дій. Її рідні також вирішили вийти з окупації, але їм довелось розділитись і цей шлях пенсіонерка пройшла сама. Олег Гороховський не публікує назву населеного пункту, де тепер житиме Лідія Степанівна.

Фото Олега Гороховського.