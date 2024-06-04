Monobank купив будинок 98-річній жінці, яка вийшла з окупації через лінію фронту. Фото дня
Співзасновник Monobank Олег Гороховський 4 червня показав будинок, який банк придбав для 98-річної Лідії Степанівної. Жінка мешкала у селищі Очеретине на Донеччині і після російської окупації пішки йшла на підконтрольну Україні територію 10 кілометрів під час активних бойових дій. Її рідні також вирішили вийти з окупації, але їм довелось розділитись і цей шлях пенсіонерка пройшла сама. Олег Гороховський не публікує назву населеного пункту, де тепер житиме Лідія Степанівна.
Фото Олега Гороховського.
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