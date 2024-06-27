Володимир Зеленський прибув на саміт лідерів ЄС у Брюсселі та підписав одразу три безпекові угоди

У четвер, 27 червня, Україна підписала безпекову угоду з Європейським Союзом, повідомили на сайті Європейської комісії. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Після неоголошеного візиту до Львова Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де взяв участь у саміті лідерів Євросоюзу. Президент анонсував підписання одразу трьох угод на саміті – з ЄС, Литвою та Естонією.

«Зустрінуся з очільниками ЄС і держав-членів, проведу двосторонні переговори. Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині», – повідомив Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, які отримали доступ до чернетки безпекової угоди, документ має розділи щодо безпекових гарантій, зокрема – довгострокове забезпечення України військовою підтримкою, а також оборонну реформу та співпрацю українських і європейських оборонних індустрій. Загалом Євросоюз зобов’язується допомагати Україні у дев’яти сферах політики безпеки та оборони.

Також угода містить розділ з домовленостями про відбудову України, підтримку українських біженців та розмінування деокупованих територій.

Зазначається, що окремим розділом у безпековій угоді розглянутий план дій у випадку майбутньої агресії Росії проти України. Угода пропонує «термінові консультації».

Повний текст угоди з ЄС згодом опублікують на сайті Офісу Президента.

Нагадаємо, 13 червня Україна підписала довгострокову безпекову угоду з США. Тоді Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом на на саміті G7 в Італії.