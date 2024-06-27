Володимир Зеленський під час візиту до Львова 27 червня відвідав Марсове поле

У четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину. Про це повідомили на офіційних сторінках президента, опублікувавши відео його візиту на Марсове поле.

За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, президент прибув на Львівщину з неоголошеним візитом. Відомо, що разом із очільником ОВА та міським головою Львова вони відвідвали Личаківський цвинтар.

«Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України», – повідомив Володимир Зеленський.

Програму візиту президента України на Львівщину не розголошують.