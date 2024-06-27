Повітряні сили знищили всі дрони-камікадзе, випущені у ніч на 27 червня

У ніч на четвер, 27 червня російські військові атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed та ракетами. Українські захисники знищили більшість ракет та всі дрони-камікадзе, випущені росіянами, повідомив у ранковому зведенні командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом окупанти випустили 29 снарядів, серед яких:

- аеробалістична ракета Х-47 М2 «Кинджал» із Тамбовської області Росії;

- чотири крилаті ракети «Калібр» із північно-східної частини акваторії Чорного моря;

- керована авіаційна ракета Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області Росії;

- 23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» з території Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

«Повітряним силам вдалося збити 28 повітряних цілей. Це чотири крилаті ракети «Калібр», керована авіаційна ракета Х-59/Х-69 та 23 ударні БпЛА типу “Shahed-131/136”», – ідеться у повідомленні.

Візуалізація Повітряних сил

Наслідки нічної атаки по Україні

Зазначимо, російські дрони та ракети атакували Україну з вечора 26 червня. Командування Повітряних сил попереджало про ракетну небезпеку та застосування безпілотників. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні. За інформацією «Суспільного», щонайменше пʼять разів звуки вибухів лунали на Хмельниччині, також вибухи чули й в Києві. За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, уночі в області збили дев’ять повітряних цілей. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна наразі не надходило. У Міністерстві енергетики України зазначили, що нічна масована ворожа атака не призвела до пошкоджень енергетичних об’єктів.

Згодом начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що на Миколаївщині внаслідок збиття російської ракети її уламки впали на трасу та спричинили ДТП. Унаслідок інциденту поранення отримав водій вантажівки, його автомобіль пошкоджено. Також сталася ДТП, в якій постраждав інший водій.