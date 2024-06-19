Робота мобільної вогневої групи українських сил ППО

У ніч на середу, 19 червня, російські окупанти запустили по Україні 21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136. Зусиллями Сил оборони України 19 дронів було знищено, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Як повідомляється, росіяни запустили шахеди із Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Для відбиття російської атаки українські захисники використовували винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, РЕБ Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Збиття російських безпілотників відбувалося у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували село Малехів на Львівщині. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та офіс. Також постраждав 70-річний охоронець, його забрали в лікарню у стані середньої важкості.