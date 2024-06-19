Унаслідок атаки БпЛА ушкодження отримали кілька будинків у Малехові біля Львова

У середу вночі, 19 червня, Росія атакувала Львівщину БпЛА Shahed. Повітряну тривогу в області оголошували двічі. Наразі відомо про двох постраждалих.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, воїни протиповітряної оборони знищили усі безпілотники, які атакували Львівщину цієї ночі.

«За інформацією від ПвК “Захід” станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники. Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один “шахед”. Усіх їх наші воїни ППО збили», – повідомив Максим Козицький.

За даними очільника Львівщини, під час першої нічної атаки у Малехові постраждав 47-річний чоловік. Він отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, є пошкодження у Малехові і поранений 70-річний охоронець, якого госпіталізували.

Фото із Telegram Андрія Садового

«Попередньо. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон. Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця, про якого писав вище. Стан середньої важкості. У приватному секторі вибито вікна у п’ятьох будівлях», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Максим Козицький уточнив, що в 70-річного чоловіка акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів.

Згодом міський голова Львова повідомив про ще одне руйнування внаслідок ворожої атаки.

«Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки “шахедів”. Науково-дослідницький інститут у Львові», – написав Андрій Садовий.

Фото із Telegram Андрія Садового

«Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів», – уточнив Максим Козицький.

P.S. Львів допоможе мешканцям відновити вікна та двері, пошкоджені внаслідок російської атаки у середу вночі, 19 червня. Компенсація за одне вікно становить до 12 тис. грн, а на вхідні у квартиру чи будинок двері – до 8 тис. грн.

Зазначимо, вночі 19 червня Росія атакувала Україну 21 безпілотником. У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.