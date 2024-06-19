Прийом документів від мешканців на отримання компенсації розпочнеться вже сьогодні

Львів допоможе мешканцям відновити вікна та двері, пошкоджені внаслідок російської атаки у середу вночі, 19 червня. Прийом документів від мешканців на отримання компенсації розпочнеться вже сьогодні. Про це йшлося на позачерговому засідання міської комісії ТЕБ і НС щодо наслідків нічної атаки Росії на Львівську громаду, повідомили у Львівській міській раді.

Також місто надасть компенсаційні ваучери двом підприємцям, будівлі яких також зазнали руйнувань, і допоможе Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок обстежити та відновити зруйнований корпус

«Внаслідок нічної атаки на Львів у Малехові було пошкоджено один багатоквартирний будинок і 15 приватних. Було вибито понад 105 вікон і пошкоджені вхідні двері. Також було зруйновано корпус науково-дослідного інституту ветеринарних препаратів, що на вул. Донецькій, 11 у Львові. Компенсація за одне вікно становить до 12 тис. грн, а на вхідні у квартиру чи будинок двері – до 8 тис. грн. Також постраждало два підприємці – зруйнована частина їхнього майна. Вони зможуть отримати компенсаційні ваучери на суму до 500 тис. грн. Окрім того, будемо допомагати науковому інституту», – повідомив перший заступник міського голови Львова, голова міської комісії ТЕБ і НС Андрій Москаленко.

За інформацією від Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, ніхто з працівників закладу не постраждав і архів інституту залишився неушкодженим.

«Наш інститут – єдиний, який займається реєстрацією всіх ветеринарних препаратів, що надходять з усього світу. Через обстріл у нас пошкоджено один корпус: понищене обладнання, мікроскопи. Зараз з ураженої будівлі потрібно забрати те обладнання, яке вціліло, і максимально швидко перейти до відновлювальних робіт. Площа корпусу – понад 800 м2, там зрозташовувалося чотири лабораторії», – пояснили представники інституту.

Документи на отримання компенсації за пошкоджені вікна і двері прийматимуть з 15:00 у ЦНАПі в Дублянах, що на вул. Шевченка, 4, а також в офісі громади села Малехів, що на вул. Івасюка, 6.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Львівську громаду «шахедами». Уламки дронів влучили у багатоповерховий житловий будинок, приватні будинки та у офісні приміщення в Малехові і науково-дослідний інститут у Львові. Постраждав один чоловік. Зараз він перебуває в лікарні ТМО-1, його стан середньої важкості.