Для нічної атаки росіяни підіймали бомбардувальники Ту-95

У ніч на п’ятницю, 14 червня, російські окупанти вчергове завдали комбінованого удару по українських областях. Ракети та дрони атакували низку регіонів, зокрема західних та центральних, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Росіяни розпочали повітряну атаку із запуску дронів-камікадзе приблизно о 22:45. БпЛА окупантів зафіксували на півдні та сході України – Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині та Запоріжжі, звідки безпілотники летіли в район Черкащини, Вінниччини, а також західних регіонів.

Дрони-камікадзе сконцентрувалися на атаках по Хмельниччині, Черкащині та Київщині. В районі Хмельницького Старокостянтинова зафіксували кілька дронів, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

О 01:15 Повітряні сили попередили про можливе бойове застосування чотирьох Ту-95, зафіксованих над Чорним морем. Приблизно о 03:10 українські військовослужбовці оголосили ракетну загрозу для північного заходу України, а також Київщини та Черкащини.

Під ракетну атаку потрапили Старокостянтинів, Кам’янець-Подільський, Коломия, а також Рівне. Ще одну ракету помітили курсом на тернопільський Золочів.

«Під час першої нічної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:05 по 04:44 14 червня, ворожа крилата ракета перетнула повітряний простір Львівської області. Тримала курс на Золочів, а через 20 секунд розвернулася на Рівненщину», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Зазначимо, після нічної тривоги через ракетну атаку в Україні незабаром оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31.

Наслідки комбінованої атаки на Україну 14 червня

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни застосували 31 повітряні боєприпаси – 14 ракет різних типів та 17 безпілотників.

Зокрема, росіяни випустили:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків Ту-95 МС у Саратовські області Росії;

три балістичні ракети «Іскандер-М» із Криму та Краснодарського краю Росії;

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» із Тамбовської області Росії;

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з російського Єйська.

Повітряним силам вдалося збити 24 з 31 повітряної цілі у повітрі над Хмельниччиною, Харківщиною, Миколаївщиною, Одещиною, Запоріжжям, а також на Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Зокрема, далося збити сім ракет Х-101/Х-555 та 17 безпілотників.

«До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 14 червня

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що за ніч в області збили п’ять дронів типу Shahed, два з яких атакували Кам’янський район, та по одному – у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому. Крім того, росіяни атакували дронами Нікопольщину – за словами Лисака, ввечері і вранці.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що вночі росіяни здійснили авіаудари по прифронтових секторах Харківщини, внаслідок чого згоріли три житлових будинки та легкове авто. У житловому секторі сіл Куп'янськ-Вузловий та Глушківка зайнялися пожежі. Жертв та постраждалих, за даними ДСНС, немає.

Додамо, на момент публікації адміністрації інших областей не повідомляли про збиття чи влучання ракет та БпЛА.

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