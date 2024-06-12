Внаслідок атаки зруйнована житлова будівля, під завалами можуть бути люди

Російські окупанти вдень середи, 12 червня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло щонайменше шестеро людей, понад десяток постраждали, повідомив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відео з місця влучання. Пізніше у пресслужбі МВС повідомили про загибель ще двох людей та поранення у 21 людей.

Приблизно о 16:15 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ракетне влучання у Кривому Розі. За кілька годин Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетної атаки є загиблі та постраждалі.

На відео, опублікованому президентом, видно, як рятувальники та місцеві мешканці розбирають завали будівлі, під якими є люди. Споруда, в яку влетіла російська ракета, знищена.

«Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна максимально потребує системи протиповітряної оборони, які могли б забезпечити захист цивільних.

Згодом голова МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих внаслідок ракетної атаки зросла до восьми. Крім того, щонайменше 21 людина отримала поранення. Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

«Пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи», – повідомив Ігор Клименко.

Голова МВС уточнив, що росіяни атакували житлову забудову міста – правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Росії.

Пізніше стало відомо про загибель ще однієї людини – число жертв обстрілу сягнуло дев’яти осіб. 29 людей поранено, серед них – п’ять дітей.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня росіяни також атакували Київ та область ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, в області зайнялися пожежі, є руйнування.