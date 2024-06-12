Рятувальники на Київщині ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок російської атаки. 12 червня 2024 року

В ніч на середу, 12 червня, російські військові атакували Київ та область різними видами озброєння: ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації та Київської ОВА.

Росіяни атакували столицю крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Одночасно із ракетами на Київ насувались ударні безпілотники. Також, за даними КМВА, росіяни ймовірно застосували балістичні ракети.

За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Кількість випущених росіянами боєприпасів по Києву наразі уточнюється.

«Ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва. І для ефективності своїх ударів рашисти будуть шукати нові і нові комбінації аби пробити нашу протиповітряну оборону», – зазначили у Київській міській військовій адміністрації.

Водночас у Київській області, за даними ОВА, внаслідок атаки постраждала одна людина.

«Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився», – йдеться у повідомленні.

Також через падіння уламків російських боєприпасів пошкоджень зазнала низка об’єктів у двох районах області. Зокрема, в одному з районів здійнялась пожежа на промисловому обʼєкті.

«Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, “Укрзалізниці”. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки», – повідомили у Київській ОВА.

Крім того, уламки пошкодили приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі – загорілося складське приміщення.

Пізніше у Повітряних силах уточнили, що загалом росіяни атакували Україну чотирма крилатими ракетами Х-101/Х-555, однією балістичною ракетою «Іскандер-М», однією аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 24 ударними безпілотниками.

Своєю чергою українські захисники знищили 29 повітряних цілей:

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БпЛА типу Shahed.

«До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», – повідомили у Повітряних силах.

Загалом вночі українська ППО працювала у межах Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської та Вінницької областях.