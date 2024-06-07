Росіяни атакували крилатими ракетами та групами безпілотників

У ніч на п’ятницю, 7 червня, російську окупанти здійснили атаку на центральні та західні області України, застосувавши крилаті ракети та безпілотники. Про фіксування повітряних цілей повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Приблизно о 23:30 українські військовослужбовці зафіксували виліт чотирьох стратегічних літаків Ту-95. Дещо раніше росіяни розпочали атаку із застосуванням БпЛА на південні області України – Херсонщині та Миколаївщині.

Безпілотники скерували на захід та центр України – близько 03:30 Повітряні сили заявили, що кілька груп дронів увійшли до повітряного простору Хмельниччини, рухаючись в бік Старокостянтинова, Львова та Івано-Франківська, а також атакували Київщину, Вінниччину та Житомирщину.

Приблизно в цей час Повітряні сили зафіксували крилаті ракети у Київській та Чернігівській області. Приблизно о 04:00 групи ракет виявили на Вінниччині, Тернопільщині та Хмельниччині. Ворожі снаряди були скеровані на Старокостянтинів та Львів. Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ракета, яка зайшла у Львівську область, змінила курс на Рівне.

У пресслужбі Оперативного командування ЗС Польщі повідомили, що через російську атаку на України її військові спільно з країнами-союзницями підіймали у повітря військові літаки. Польське командування нагадало, що востаннє росіяни били по об’єктах на заході України у ніч на 1 червня.

Наслідки нічної атаки росіян

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські військовослужбовці збили всі випущені за ніч ракети та більшість безпілотників. За його словами, окупанти атакували Україну п’ятьма ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 дронами-камікадзе Shahed. Зазначається, запуски ворожих снарядів здійснювали з Саратовської області, а безпілотники запустили російського Круська, Єйська та Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму.

«Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 7 червня

У прес-службі Київської ОВА повідомили, що у Київській області працювала ППО, а на одному з промислових об’єктів в області сталася пожежа. Станом на 08:30 ліквідація наслідків пожежі триває, для гасіння пожежі залучили робота-вогнегасника та пожежний потяг. Постраждалих внаслідок загоряння немає.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в межах області ППО знищила 11 російських цілей. Наразі інформації щодо загиблих, постраждалих чи руйнувань не надходило, зазначив посадовець.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив в ефірі телемарафону, що під час нічної атаки росіянам не вдалося уразити енергетичні об’єкти.

«Проте ми розуміємо, що ворог не полишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Його мета — це повний блекаут», – заявив посадовець.

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