У ніч на четвер, 6 червня, сили ППО збили на території Хмельницької області один ударний дрон типу Shahed. У результаті російської атаки в одному з населених пунктів виникла пожежа. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Пожежа виникла на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, загорання ліквідовують наші працівники ДСНС. Травмованих чи загиблих немає», – зазначив Сергій Тюрін.

У прес-службі обласної військової адміністрації уточнили ZAXID.NET, що станом на 10:00 6 червня полум’я досі гасять.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 01:47 до 03:13. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» і 18 БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 17 ударних дронів у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.