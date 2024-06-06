Пожежа на Новошахтинському НПЗ в Росії

У ніч на четвер, 6 червня, невідомі безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, а також нафтобазу у Старооскольському міському окрузі Білгородської області Росії. Про це повідомили низка телеграм-каналів, а також підтвердила російська влада.

Зокрема, як розповів голова Ростовської області Василь Голубєв, внаслідок української атаки виникла пожежа на площі понад 100 м2. До гасіння залучили понад 120 рятувальників та 15 одиниць техніки, у тому числі пожежний поїзд. А вже через нову атаку безпілотників роботу підприємства, розташованого у Новошахтинську, призупинили, а його працівників евакуювали. За словами губернатора, близько 3:00 пожежу локалізували, а близько 4:00 – ліквідували. За словами чиновника, ніхто не постраждав.

Відеозаписи з пожежею, що виникла на підприємстві в Новошахтинську, опублікував російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Своєю чергою, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про атаку українського безпілотника на нафтобазу на території Старооскольського міського округу. Через удар загорівся один із резервуарів, пожежу вже нібито погасили. Постраждалих, як стверджується, немає.

Крім того, за словами Гладкова, безпілотники скинули вибухові пристрої на територію сільгосппідприємства у селі Грузське Борисівського району. В результаті атаки спалахнула одна вантажівка, друга отримала серйозні пошкодження.

У традиційній для пропагандистів манері міністерство оборони Росії заявило, що протягом російські військові перехопили та знищили 13 українських безпілотників над Кримом, шість БПЛА над Білгородською областю, а також одну ракету «Нептун» над Ростовською областю.

Додамо, що про небезпеку атаки безпілотників також повідомляла влада Воронезької та Курської областей, однак інформації про влучання чи постраждалих не надходило.

Українські спецслужби наразі не коментували ці удали по Росії.