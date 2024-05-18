Попри руйнування удари призвели до незначного збою в постачанні енергоносіїв російським військовим і цивільному населенню

Удари українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі Росії з початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та спровокували підвищення внутрішніх цін на паливо. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на розвідувальне управління Пентагону.

Як йдеться у матеріалі, втрата частини російських нафтопереробних потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на 20-30% до середини березня, а також стала причиною зупинки експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту.

«Аби пом’якшити наслідки цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти із Білорусі, планувала імпортувати із Казахстану, а також надала перевагу транспортуванню нафтопродуктів російській залізниці, а не іншим видам транспорту», – йдеться у зведенні Розвідувального управління Міноборони США, викладеною генеральним інспектором Робертом Сторчем, який здійснює контроль за допомогою Україні. Оприлюднений аналіз охоплює лише двомісячний період – від першого удару 21 січня на завод ПАТ «Новатек» в Усть-Лузі до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

Bloomberg зазначає, що попри те, що українські атаки на нафтопереробні заводи в Росії спрямовані на виснаження запасів палива та прибутків від експорту російської армії, США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

Водночас у Пентагоні зауважили, що українські удари по енергетичних об’єктах у Росії призвели до незначного збою в постачанні енергоносіїв російським військовим і цивільному населенню. У відомстві пояснили це тим, що Росія має надійні генеруючі потужності, які є третіми за величиною у світі, і високий ступінь резервування в своїй мережі.

Як повідомляв ZAXID.NET, в ніч на п’ятницю, 17 травня, близько сотні невідомих безпілотників атакували об’єкти в Росії та окупованому Криму. Внаслідок атаки виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Туапсе, а також в районі порту Новоросійська Краснодарського краю Росії. Крім того, через атаку БпЛА у окупованому Севастополі частково зникло світло.