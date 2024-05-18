Пожежа на Туапсинському НПЗ, що виникла внаслідок дронової атаки. 17 травня 2024 року

Через пожежу, що виникла на Туапсинському нафтопереробному заводі після дронової атаки, НПЗ призупинив роботу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, пише «Українська правда».

За словами одного з джерел, ударні БпЛА влучили в установку з виробництва зрідженого газу в Туапсе. Втім установка з переробки нафти залишилася неушкодженою. Відсутність чорного диму під час пожежі означає, що горів тільки скраплений газ.

За даними джерел Reuters, завод зможе відновити свою роботу «відносно скоро».

Зазначимо, що Туапсинський нафтопереробний вже не вперше припиняє роботу через атаку дронів. 25 січня 2024 року на заводі також виникала пожежа внаслідок атаки. Тоді завод зупинив переробку та випуск нафти і залишався закритим близько трьох місяців. НПЗ відновив роботу лише наприкінці квітня.

Туапсинський нафтопереробний завод входить до складу російської нафтової компанії «Роснефть». Підприємство є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії та найстарішим нафтопереробним підприємством компанії «Роснефть». Як повідомляє «Суспільне», річна потужність Туапсинського заводу становить 12 млн метричних тонн (240 тис. барелів на добу). Основна частина продукції йде на експорт. НПЗ виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і дизельне паливо з високим вмістом сірки, а також постачає паливо в основному до Туреччини, Китаю, Малайзії та Сінгапуру.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 17 травня, близько сотні невідомих безпілотників атакували об’єкти в Росії та окупованому Криму. Внаслідок атаки виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Туапсе, а також в районі порту Новоросійська Краснодарського краю Росії. Крім того, через атаку БпЛА у окупованому Севастополі частково зникло світло.