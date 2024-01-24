Пожежа спалахнула після атаки невідомих дронів

Уночі, 25 січня, в російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтоперобному заводі. За інформацією із місцевих Telegram-каналів, пожежі передувала серія вибухів. Також численні очевидці зняли та оприлюднили у соцмережах емоційні відео із невідомими дронами у нічному небі над Тупсе і пожежею. Влада Краснодарського краю підтвердила пожежу на НПЗ, однак причин займання наразі не розголошує.

Очевидці також зняли відео із безпілотниками, які летять у нічному небі в бік пожежі.

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Влада Краснодарського краю підтвердила займання на нафтопереробному заводі у Туапсе, зазначивши, що зараз вогонь намагаються загасити. Однак про причини займання наразі не говорять, обмежуючись загальним формулюванням про те, що «відбулось загоряння».

Окрім того, припинив роботу аеропорт міста Сочі, розташований за 80 км від Тупсе.

Туапсинський нафтопереробний завод становить єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства, яке займається зберіганням нафтопродуктів ПАТ «Роснєфть». Основна частина продукції йде на експорт. Входить до складу нафтової компанії «Роснєфть». НПЗ вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, він може переробити понад 9 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 січня, територію Петербурзького нафтового термінала у Лєнінградскій області атакували кілька безпілотників. Атаки безпілотників відбувались також і у ніч на 21 січня. Тоді одразу у трьох областях зафіксували влучання – Смоленській, Тульській та Орловській. В місті Тула БПЛА атакували завод «Щегловский вал», який з-поміж іншого випускає ЗРК «Панцирь».