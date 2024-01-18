Нафтотермінал розташований за понад 850 км від кордону з Україною

Вранці четверга, 18 січня, територію Пєтєрбурзького нафтового термінала у Лєнінградскій області атакували кілька безпілотників. За даними джерела в Головному управлінні розвідки, атаку спланувало ГУР, передають «Суспільне», hromadske та «Українська правда».

«Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Санкт-Пєтєрбурга та Лєнінградської області – у зоні досяжності українських сил», – повідомив співрозмовник ЗМІ.

Наразі офіційних заяв від Головного управління розвідки України не було, проте про атаку безпілотників заявило Міноборони Росії. За даними російського міністерства, засоби ППО нібито перехопили один БПЛА над Лєнінградською областю, а ще один – над Московською. Дрони пролетіли через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області.

Водночас російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що безпілотник упав на територію Пєтєрбурзького нафтового термінала і вибухнув там, що спричинило пожежу. Наразі інформації про постраждалих немає.

Розташування Пєтєрбурзького нафтового термінала

Зазначимо, Пєтєрбурзький нафтовий термінал є найбільшим підприємством із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Термінал, який працює з 1996 року, розташований у західній частині Санкт-Пєтєрбурга. Відстань між північним кордоном України та нафтотерміналом становить понад 850 км.

Нагадаємо, 13 січня у Санкт-Петербурзі загорівся та повністю згорів склад найбільшого російського ритейлера Wildberries. З невстановлених причин вогонь знищив 75 тис. м² складу. За даними ЗМІ, як одну з версій причин пожежі розглядають підпал.