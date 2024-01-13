Як одну з версій причин пожежі розглядають підпал

На складах у російському Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа. Про це 13 січня повідомили російські ЗМІ.

Пожежа спалахнула на складі найбільшого ритейлера у Росії – компанії Wildberries. Площа пожежі становить приблизно 75 тис. м².

ЗМІ пишуть, що як одну з версій причин пожежі розглядають підпал. За тиждень до пожежі на складі кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація і щоразу спрацьовування було хибним. Тому, коли вона спрацювала 13 січня, співробітники спочатку вирішили, що це знову хибна тривога.

За попередніми даними, постраждалих наразі немає, хоча на момент початку пожежі на складах знаходилися до тисячі працівників.

На місці працюють 83 пожежники та 20 одиниць техніки. Загорання наразі не вдалось локалізувати.