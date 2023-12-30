Російські ЗМІ інформували про успішну роботу ППО

У суботу, 30 грудня, близько 14:40 російські ЗМІ та пабліки у соціальних мережах повідомили про масований обстріл Збройними силами України російського Бєлгорода з якого окупанти здійснюють ракетні удари по Харкову. Внаслідок удару загинули 12 дорослих та дві дитини. Ще 108 людей, у тому числі 15 дітей, отримали поранення.

Примітно, що початково місцеві телеграм-канали інформували по успішну роботу російської протиповітряної оборони, яка начебто збила усі цілі. Проте, фактично одразу почали надходити повідомлення та відео з наслідками «прильотів».

Зокрема, як повідомив російський телеграм-канал Mash, окрім житлового сектора удар було здійснено в районі торгового центру «Маяк», де «традиційно проводяться новорічні заходи».

«За попередньою інформацією, є двоє загиблих дітей і постраждалі. Також є влучання в житловий сектор», – повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Обережно, ненормативна лексика!

Зауважимо, що хоч росіяни і звинувачують в атаці ЗСУ, наразі українське військове командування не коментувало цю ситуацію. Крім того, наразі невідомо, чи ураження цивільних об’єктів у російському місті є наслідком прильотів, а чи «роботи» російської системи протиповітряної оборони, яка вже неодноразово випадково обстрілювала цивільні будівлі.

Обережно, ненормативна лексика!

Згодом Гладков заявив, що під удар також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Нібито, є пряме попадання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь, лінію електропередачі.

Обережно, ненормативна лексика!

Російське пропагандистське агентство РІА «Новости» повідомило, що внаслідок обстрілу загинули 6 осіб, ще 24 отримали поранення. Згодом в російському міністерстві надзвичайних ситуацій уточнили, що загинули 9 дорослих та 1 дитина. Постраждало 45 осіб, з них – 4 дитини.

За уточненою інформацією МНС Росії, внаслідок ракетного удару по центру Бєлгорода загинули 12 дорослих та дві дитини. Ще 108 людей, у тому числі 15 дітей, отримали поранення.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 30 грудня українські безпілотники атакували низку військових об'єктів у РФ. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері. В Брянську група дронів вдарила по заводу «Кремній Ел» – яке є одним з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії.