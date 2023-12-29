Унаслідок знищення російського корабля «Новочеркасск» загинули 74 окупанти
Росіяни запропонували оголосити траур у місті Новочеркаськ
Під час ракетного удару 26 грудня по порту тимчасово окупованої Феодосії українські військові ліквідували на кораблі «Новочеркасск» 74 російських моряків. Крім цього, 27 окупантів отримали поранення від уламків. У Центрі національного спротиву у п'ятницю, 29 грудня, розповіли, що активісти «Кібер Спротиву» перехопили лист головкома ВМФ РФ з пропозицією оголосити траур у Новочеркаську через смерть окупантів.
«Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроекту "НАШІ" на каналі "Росія 1" [Ксенії Гончарової]. У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами Оборони 26 грудня», – розповіли у Центрі національного спротиву.
Лист головкома ВМФ РФ, який перехопили активісти «Кібер Спротиву»
У Центрі зазначають, що після обстрілі Феодосії прес-служба чорноморського флоту РФ розіслала місцевим журналістам прес-реліз, в якому йшлось про ініціативу оголосити траур. Однак згодом ЗМІ видалили публікацію. Центр національного спротиву вважає, що головком російського флоту Ніколай Ємєнов ініціював траурні заходи без узгодження з Кремлем.
«Ураження корабля сталось в момент накопичення на ньому засобів ураження, що зробило операцію максимально ефективною. Одразу після вибуху росіяни намагались знайти інформаторів у місті, але марно», – додають у Центрі.
Нагадаємо, що порт Феодосії обстріляли крилатими ракетами. Командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував українським пілотам і назвав їхню роботу «філігранною».