Обстріл Феодосії крилатими ракетами 26 грудня

Під час ракетного удару 26 грудня по порту тимчасово окупованої Феодосії українські військові ліквідували на кораблі «Новочеркасск» 74 російських моряків. Крім цього, 27 окупантів отримали поранення від уламків. У Центрі національного спротиву у п'ятницю, 29 грудня, розповіли, що активісти «Кібер Спротиву» перехопили лист головкома ВМФ РФ з пропозицією оголосити траур у Новочеркаську через смерть окупантів.

«Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроекту "НАШІ" на каналі "Росія 1" [Ксенії Гончарової]. У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами Оборони 26 грудня», – розповіли у Центрі національного спротиву.

Лист головкома ВМФ РФ, який перехопили активісти «Кібер Спротиву»

У Центрі зазначають, що після обстрілі Феодосії прес-служба чорноморського флоту РФ розіслала місцевим журналістам прес-реліз, в якому йшлось про ініціативу оголосити траур. Однак згодом ЗМІ видалили публікацію. Центр національного спротиву вважає, що головком російського флоту Ніколай Ємєнов ініціював траурні заходи без узгодження з Кремлем.

«Ураження корабля сталось в момент накопичення на ньому засобів ураження, що зробило операцію максимально ефективною. Одразу після вибуху росіяни намагались знайти інформаторів у місті, але марно», – додають у Центрі.

Нагадаємо, що порт Феодосії обстріляли крилатими ракетами. Командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував українським пілотам і назвав їхню роботу «філігранною».