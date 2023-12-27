Супутникові зображення ураженого Повітряними силами ЗСУ десантного корабля «Новочеркаськ» у тимчасово окупованій Феодосії можуть свідчити, що внаслідок влучання постраждало ще одне судно. Про це повідомила російська служба «Радіо Свобода» з посиланням на фото від Planet Labs.

Зазначається, що на перший супутникових знімках порту Феодосії, який у ніч на 26 грудня був атакований українською тактичною авіацією, видно, що крім великого десантного корабля «Новочеркасск» частково затонуло ще одне судно. Журналісти ідентифікували, що ще одним частково затопленим кораблем виявився старий навчально-тренувальний корабель «УТС-150», який помічений на супутникових зображеннях із порту щонайменше з 2007 року.

Навчально-тренувальний корабель «УТС-150» позначений жовтим прямокутником

За даними розслідувального проекту «Схеми», на супутникових знімках видно, що унаслідок удару «Новочеркасск» частково пішов під воду. На пошкодженому кораблі були боєприпаси, серед яких, ймовірно, й іранські безпілотники Shahed.

Нагадаємо, у ніч із 25 на 26 грудня тактична авіація Повітряних сил крилатими ракетами атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркасск» в районі тимчасово окупованої Феодосії. Попередньо пуски ракет були здійснені з літаків Су-24.