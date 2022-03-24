Знищений українськими військовими російський десантний корабель

Вранці, 24 березня,у Бердянську військово-морські сили України підірвали та знищили російський десантний корабель «Орск». Цю інформацію підтвердило командування ВМС, а міністерство оборони оприлюднило відео вибуху у порту.

Перші вибухи пролунали близько 06:40.

«В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» Чорноморського флоту окупантів. Слава Україні!», – написали у Facebook ВМС ЗСУ.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у порту горить ще й склад ракетно-артилерійського озброєння ворога. За даними 24 каналу, українські захисники також пошкодили ще два ворожі кораблі та знищили резервуар на 3000 тонн палива.

Командування морської піхоти повідомило, що командирами двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську є зрадники України. Йдеться про командира корабля«Саратов» капітана 2 рангу Володимира Храмченкова. Він був командиром СДК «Кіровоград» українських ВМС, але у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів.

Інший – капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир корабля «Новочеркаськ», на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський».

«Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На «Саратові» пожежа, здетонував БК. На «Новочеркаську» 3 загиблих та 3 поранених», – написало командування морської піхоти.

До слова, як писали російські ЗМІ, корабель «Орск» прибув у Бердянськ два дні тому, 21 березня. Цим кораблем привезли військове озброєння для окупантів. Нагадаємо, російські війська окупували Бердянськ 27 лютого.

Що таке корабель ЧФ РФ «Орск»

Великий десантний корабель проекту 1171, збудований у 1968 році. Довжина 113,1 м, екіпаж 55 осіб. Озброєний здвоєною 57 мм артилерійською установкою ЗІФ-31Б, може перевозити до 1500 тон техніки і вантажу.

Оновлено. У ніч на 25 березня Генштаб ЗСУ у зведенні за минулу добу оприлюднив інформацію про те, що внаслідок удару по бердянському порту українські воїни знищили великий російський десантний корабель «Саратов».