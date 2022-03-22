Російські окупанти втратили шість своїх безпілотників за останню добу

За останню добу суттєвих змін на фронті не відбулося. Збройні Сили України продовжували завдавати удари по угрупованнях російських військ, які намагалися утримати захоплені позиції.

«Підрозділами Повітряних сил Збройних сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу було уражено понад дев’ять повітряних цілей ворога. Це один літак, шість БПЛА та два вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ вранці вівторка, 22 березня.

Крім того, українська авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили росіян, вела повітряні бої і здійснювала перехоплення повітряних цілей. У Генштабі ЗСУ відзначають більш активні дії авіації ворога за останню добу.

«Українські захисники та захисниці відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, вісім БМП, два МТЛБ, три артилерійські системи і чотири автомобілі. Підрозділи ППО уразили дві повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб», – кажуть у Генштабі.

Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3».