Російські загарбники продовжують зазнавати втрат в Україні

За добу понеділка, 21 березня, українські воїни знищили щонайменше 300 російських загарбників, свідчить нічне зведення Генштабу Збройних сил України, опубліковане у вівторок, 22 березня.

«Українськими захисниками та захисницями було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються)», – повідомили в Генштабі.

Там наголосили, що у зв’язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу (зокрема і командної ланки) у російських збройних силах призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів.

Водночас, попри відсутність успіхів на українській землі, ворожі війська збільшили свою присутність в небі над Україною, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

Загалом 21 березня протиповітряна оборона України знищила:

один літак;

два вертольоти;

шість безпілотників ОТР;

крилаті ракети (їхню кількість у командуванні Повітряних сил не повідомили).

Водночас у Генштабі Очікують, що ворог продовжить завдавати підступних ракетно-бомбових ударів та здійснювати артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури України із застосуванням реактивної артилерії, авіації, високоточної зброї та боєприпасів невибіркової дії.

Нагадаємо, Росія здійснює авіанальоти на Україну із сорока аеродромів.