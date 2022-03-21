Росія частіше використовує проти України тактичну авіацію, рідше – стратегічну

Військові експерти переконані, що російська авіація здійснює нальоти по Україні зі 40 аеродромів, розташованих у Білорусі, західних областях Росії та окупованому Криму. Про це повідомило «Радіо Свобода», журналісти якого разом з військовими експертами проаналізували супутникові знімки та оцінили присутність різних видів літаків на летовищах у Білорусі, західній Росії та окупованому росіянами Кримському півострові.

В окупованому Криму росіяни найактивніше використовують два військові аеродроми: в Саках та Бельбеку. Дещо менше в Криму росіяни застосовують аеродроми біля Джанкоя, Гвардійського та Качі.

У Саках базується 43-й винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил (ПКС) Росії. У Бельбеку окупанти здійснили реконструкцію перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, тому на аеродромі, крім тактичної авіації, можуть базуватися стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС. За даними Збройних сил України, з таких літаків росіяни здійснювали авіаудари по Львівській області.

На аеродромі «Морозовськ» у Ростовській області Росії помітили понад 40 бомбардувальників. Саме тут базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк.

У Краснодарському краї російські військові використовують аеродроми Єйська і Приморсько-Ахтарська. Від Приморсько-Ахтарська до блокадного Маріуполя приблизно 125-130 км. До початку вторгнення 24 лютого на супутникових знімках на ньому було видно лише винищувачі Су-25, але в березні експерти побачили там бомбардувальники Су-34.

Від Єйська до Маріуполя близько 60 км. Тут базується 20 літаків МіГ-29К, а також журналісти побачили там протичовнові літаки Ту-142 та близько 5 винищувачів, серед яких є Су-33.

Ще один аеродром, на якому, зокрема, стоять стратегічні бомбардувальники, розташований в Енгельсі Саратовської області. Це найближчий до України російський аеродром зі стратегічними бомбардувальниками. Утім, експерти зазначили, що російська стратегічна авіація наразі застосовується не надто активно і переважно у тих областях України, де окупаційні війська вже здолали опір української протиповітряної оборони. Оскільки таких територій не так багато, у більшості випадків використовується звичайна тактична російська авіація. Зазвичай вона летить із суміжних з Україною областей Росії, Білорусі та окупованого Кримського півострова.

Крім того, російські військові активно використовують у Білорусі практично всі діючі аеродроми біля Ліди, Бобруйська, Мозира, Гомеля, Лунінця, Барановичів, Бреста й інших міст. Найбільше скупчення літаків виявили на аеродромі біля Ліди, зокрема – 20 гелікоптерів та до 30 військових літаків. Але журналісти повідомляють про щонайменше 20 військових літаків ПКС РФ на інших аеродромах.

Росія переформатувала військово-транспортний аеродром у Сещі у Брянській області, який використовують, скоріше за все, для авіанальотів по Чернігівщині, Сумщині, Київщині.

Мапа аеродромів, з яких Росія здійснює авіанальоти на Україну, фото «Радіо Свобода»/Google Maps. Натисніть для перегляду в повному розмірі

Експерти додали, що росіяни можуть використовувати значно більшу кількість аеродромів, зокрема цивільних та транспортних, але це дещо складніше відстежити. Крім того, українські військові знають про випадки, коли росіяни могли садити свої гелікоптери в полі.