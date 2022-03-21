Ввечері 21 березня на Рівненщині відбулась друга за день ракетна атака. Загалом росіяни випустили чотири ракети, одна з них приземлилась у Рівненському районі. Інформація про збитки та потерпілих наразі уточнюється.

Зазначимо, що в соцмережах про вибухи повідомили близько 20:00. Згодом голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль підтвердив, що відбулась ворожа атака.

«Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги ввечері в Рівненському районі зафіксовано чотири ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні Сили справились, але четверта... Можливі збитки, руйнування та втрати уточнюються», – зазначив голова військової адмінстрації.

Додамо, що цього ж жня близько 02:30 росіяни завдали двох ракетних ударів по одному з військових полігонів Рівненщини. Офіційної інформації про кількість загиблих немає, лише відомо, що є декілька поранених.

Також 16 березня росіяни нанесли удар по військовому об'єкту в місті Сарни на півночі Рівненщини.