Ввечері 16 березня росіяни обстріляли місто Сарни у Рівненській області. Ракетний удар нанесли по військовому об’єкту.

«По Сарнах приліт ракет. Попередньо жертв немає», – коротко поінформував мер міста Руслан Серпенінов.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль уточнив, що ракетного удару завдали по військовому інфраструктурному об’єкту м. Сарни.

«Жертв та постраждалих немає. На місці працює комісія», – повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Він додав, що це сталося під час останньої повітряної тривоги, яка тривала з 22:04 до 22:34.

Варто наголосити, що Сарни розташовані за 120 км від білоруського кордону. Сьогодні ввечері білоруси повідомляли про численні вибухи у містах Брестської області. Офіційна влада пояснила їх артилерійськими навчаннями, повідомляє Nexta.

«На Волинському напрямку російські окупаційні війська за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також збройними силами російської федерації активно використовується аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Республіки Білорусь», – зазначили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ просить українських користувачі в інтернету не повідомляти інформацію про обстріли міст ворогом в режимі реального часу, аби навідники не використали її для коригування пострілів. Тому інформація від офіційних осіб доволі обмежена, щоб не завдати шкоди.