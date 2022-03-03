Генштаб ЗСУ просить українських користувачі в інтернету не повідомляти інформацію про обстріли міст ворогом в режимі реального часу, аби навідники не використали її для коригування пострілів.

«Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога», – ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Військові закликають українців бути обачними при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців на окупованих територіях знищувати колони тилового забезпечення ворога з продовольством, паливом і боєприпасами. Також ЗСУ просять українців повідомляти про розташування сил ворога у спеціальний телеграм-бот.

У Генштабі ЗСУ також розповіли про ситуацію із російським вторгненням в Україну станом на 6:00 3 березня.

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