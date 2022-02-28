У війні проти російських окупантів свою доблесть і мужність проявили не лише українські військові, а й звичайні люди. Ми показали неймовірний рівень самоорганізації та відданості, навчилися робити коктейлі Молотова та розпізнавати диверсантів, пожертвували мільйони на допомогу армії.

ZAXID.NET зібрав в одному матеріалі всю корисну інформацію, контакти та посилання, які вам можуть знадобитися під час війни – від правил перетину блокпоста і розпізнання ворожої техніки до адрес центрів тероборони і резервних номерів «швидкої».

Особиста безпека

Щодня у багатьох населених пунктах лунають сирени – сигнали про повітряну небезпеку, і у Львові теж. Не завжди після них дійсно відбуваються вибухи, проте ризикувати не варто – йдіть в укриття, допоки не почуєте повторний сигнал про скасування повітряної тривоги.

Почути сповіщення про тривогу мешканці можуть, увімкнувши телеканали «Перший Західний», «ПравдаТУТ Львів», НТА або на радіо «Перше» в FM-діапазоні 88.2 МГц, радіо «Львівська хвиля» в FM-діапазоні 100.8 МГц, радіо «Люкс» в FM-діапазоні 104.7 МГц, радіо «Вголос» в FM-діапазоні 107.2 МГц або радіо «Незалежність» в FM-діапазоні 106.7 МГц. Альтернативний канал інформування – Telegram-канал ЛОДА.

Де шукати найближче від вас укриття у Львові – на інтерактивній мапі міськради, у Києві – на мапі КМДА. Часто укриттям є підвал багатоквартирного будинку, і якщо у вашому будинку він зачинений, звертайтеся до вашого ЛКП, ОСББ, управляючих компаній, щоб вони його відчинили. Перевірити, чи підвал відкритий, бажано завчасно. Адреси укриттів у різних областях є в матеріалі «Суспільного».

Після 23:00 львів’ян просять не вмикати світло у домівках у цілях безпеки. Зверніть увагу, що йдеться виключно про освітлення – електроенергію повністю вимикати ніхто не збирається.

СБУ оприлюднила інструкції для населення, як поводитись під час обстрілів та яких правил безпеки варто дотримуватись. Міноборони – як правильно проїжджати блокпости. Що потрібно брати з собою в автомобіль, а що – не варто, – у цій статті.

Якщо короткий номер телефону швидкої допомоги (103) не працює, МОЗ пропонує користуватися резервними номерами: 0617023777; 0617023778; 0612870164; 0616536417. Також резервні номери «швидкої» опублікував Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги: 293-29-12; 293-29-14; 293-29-05; 293-29-19; 293-29-16; 293-29-25.

На базі Українського католицького університету надають безоплатну кризову психологічну допомогу тим, хто цього потребує. Контакти – за посиланням.

У ніч з 26 на 27 лютого через обстріли росіян сталися пожежі на газопроводі в Харкові та на нафтобазі у Василькові. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України розповіла, як діяти у випадку аварій на хімічних об’єктах. Мапа джерел у Львові та околицях на випадок відсутності води – у цьому матеріалі.

Інформаційна гігієна

Оскільки в мережі поширюють зараз багато фейків, щоб посіяти сильнішу паніку, потрібно довіряти виключно офіційним каналам інформації. Перелік таких загальнодержавних джерел – тут.

Офіційні канали комунікації Львівської обласної військової адміністрації – Facebook, Telegram та Twitter. Соцмережі начальника адміністрації Максима Козицького (Facebook, Twitter, Telegram), мера Львова Андрія Садового (Facebook, Twitter, Telegram) . Для мешканців області також запустили чат-бот у месенджерах Telegram та Viber «Гаряча лінія Львівської області», де оперативно надаватимуть інформацію з найбільш актуальних тем в умовах воєнного стану.

Для допомоги журналістам, які евакуювалися до Львова, цілодобово працює Lviv Media Forum.

Розпізнавання ворога

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України надала українцям роз’яснення, як відрізнити українську техніку від техніки російських загарбників.

Люди у камуфляжній формі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою – одразу повідомляйте на 102.

СБУ повідомляє, що на українських дорогах, стовпах, деревах, будинках фіксують систему сигналів, які використовують російські військові для координації вторгнення. Українців закликають повідомляти про них у поліцію (102) чи СБУ (0 800 501 482), а також зафарбовувати чи заклеювати. Для таких повідомлень Нацполіція запустила чат-бот у Telegram – @ukraine_avanger_bot.

Допомога біженцям

Для біженців у Львові створили спеціальний координаційний центр, який займається розселенням та гуманітарною допомогою. Перелік необхідного та контакти пунктів збору – у матеріалі. Максим Козицький опублікував контакти пунктів збору по всій області.

Актуальні контакти для біженців, які прибувають до Львова, – у матеріалі.

Інші країни теж допомагають українським біженцям: Польща надала українцям право безкоштовно пересуватись певними поїздами, Ірландія скасувала візи, а Словаччина готова приймати українських біженців без закордонних паспортів. На кордоні з Польщею відкриють ще три піші переходи.

Допомога армії

Для допомоги армії Нацбанк відкрив спеціальний банківський рахунок. Міністерство цифрової трансформації дозволило перерахування коштів єПідтримки, отриманих за вакцинацію, на допомогу українським військовим.

Допомогу для військових приймають у гарнізонному храмі ім. Петра і Павла (костел єзуїтів) на вул. Театральній. Небайдужих львів’ян закликають також здавати кров для поранених військових. Куди йти – у матеріалі.

Опір ворожим військам

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 25 лютого підписав указ про загальну мобілізацію в Україні. Пояснюємо, що це означає і кого призвуть.

В Україні розгортають мережу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Алгоритм дій для створення ДФТГ – у матеріалі.

Охочі записатися до лав тероборони можуть телефонувати за такими номерами: 15-80 (для львів’ян) або 096 080 69 87 (для жителів області). Крім того, можна звернутися до Центру рекрутингу територіальної оборони на вул. Пекарській, 41, а також у РДА. Якщо не хочете чи не можете піти в тероборону – можна допомогти виготовити їм протитанкові їжаки.

Один з найбільш доступних способів зупинити російський танк чи БМП – «коктейль Молотова». Публікуємо найпростіші його рецепти.