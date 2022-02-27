Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України розмістила коротку інструкцію з цивільного захисту на випадок аварій на хімічних об'єктах.

У відомстві нагадали, що росіяни цієї ночі спричинили низку катастроф техногенного характеру: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза.

Отож, у випадку техногенної катастрофи потрібно:

Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.

Уникайте тривалого перебування на повітрі.

Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.

Регулярно здійснюйте вологе прибирання.

Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.

Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої.

Кілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

«Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем Краще за все – негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради», – додалив Держспецзв’язку.

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