Уряд пояснив, що робити у разі аварій на хімічних об'єктах
Росіяни вже спричинили дві техногенні катастрофи у Харкові та Василькові
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України розмістила коротку інструкцію з цивільного захисту на випадок аварій на хімічних об'єктах.
У відомстві нагадали, що росіяни цієї ночі спричинили низку катастроф техногенного характеру: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза.
Отож, у випадку техногенної катастрофи потрібно:
- Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
- Уникайте тривалого перебування на повітрі.
- Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.
- Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
- Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
- Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої.
- Кілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.
«Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем Краще за все – негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради», – додалив Держспецзв’язку.
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