У Василькові через обстріли спалахнула пожежа на нафтобазі

Ворожі російські війська спричинили масштабну пожежу на території нафтобази у Василькові Київської області. Ця нафтобаза вже горіла впродовж восьми днів у червні 2015 року.

«Ви всі зараз бачите, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крячках», – сказала міська голова Василькова Наталія Баласинович у відеозверненні в неділю, 27лютого.

The moment of the explosion at the oil depot pic.twitter.com/nKz0YLV7AR — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Вона констатувала, що ворог хоче зруйнувати все довкола і запевнила, що йому нічого не вдасться. Баласинович, зокрема, наголосила на тому, що обстріли Василькова продовжуються.

«Російські війська знищили комерційну нафтову базу поблизу Василькова. Це екологічна катастрофа не лише для України, а й для всієї Європи», – зауважили у компанії «Антонов».

russian troops destroyed a commercial oil base near Vasylkiv. This is ecological catastrophe not only for Ukraine, but also for the all #Europe #StopRussia #StopRussianAggression #Ukraine pic.twitter.com/PnVr3ezoH4 — ANTONOV Company (@AntonovCompany) February 26, 2022

Доповнено. Рятувальники не можуть розпочати гасіння пожежі на нафтобазі в селі Крячки під Васильковом через тривалі бої за місцевий аеропорт.

«Уже зараз вдалося перекрити постачання газу. За інформацією, маємо пряме влучення в один з 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа», - повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Додамо, що у червні 2015 року на цій нафтобазі, яка належала мережі АЗС «БРСМ-Нафта» також відбулася масштабна пожежа. Тоді загинули шестеро людей (з них четверо – пожежники), ще щонайменше 18 людей отримали поранення.

Серед причин пожежі – грубі порушення правил зберігання нафтопродуктів, технічна складова і навмисний підпал. Однак справжню причину пожежі так і не встановили.