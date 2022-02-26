Після запеклих нічних боїв місто Васильків залишилося під контролем українських військових

У суботу, 26 лютого, після запеклих нічних боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.

«Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові вже тихо і що наша дуже страшна ніч підійшла до свого кінця», – повідомила мер Василькова Наталія Баласинович в ефірі телеканалу «Рада» у суботу зранку, передає «Українська правда».

«Після тривалих боїв, після великої кількості і поранених, і загиблих, на щастя, це все закінчилося. Васильків ніхто нікому не віддав», – розповіла мер Василькова.

За словами Наталії Баласинович, з вечора п’ятниці почався ракетний обстріл українських військових частин і обстріл аеродрому у Василькові, протягом всього вечора і ночі поблизу Василькова на полях і лісах висаджувався ворожий десант із парашутів. Про це владі міста та військовим повідомляли мешканці.

«Найстрашніше було на нашій центральній вулиці Декабристів, це були запеклі бої, вся вулиця палала», – додала мер.

За її словами, територіальна оборона спільно з військовими 40-ї бригади втримали місто. На допомогу Василькову з Києва оперативно направили велику кількість техніки.

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