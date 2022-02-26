У п'ятницю ввечері українська авіація завдала потужного бомбо-штурмового удару по скупченню російської бронетехніки в Херсоні. Ворог відійшов і місто повернулося під контроль ЗСУ, повідомила «Думская».

Згідно з повідомленням, з самого ранку підрозділи ЗСУ вели запеклі бої з окупантами за Херсон та міст через Дніпро. Важлива переправа кілька разів переходила з рук до рук. Вдень надходили повідомлення, що місто не втримало оборону, проте незабаром ситуація змінилася.

Видання опублікувало кадри з поля бою та розташованих поруч пам'ятника Невідомому солдату та меморіалу у Парку Слави.

Над меморіалом підняли український прапор.