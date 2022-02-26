Українська армія вибила окупантів з Херсона
ЗМІ показали відеодокази перебування міста під контролем України
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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У п'ятницю ввечері українська авіація завдала потужного бомбо-штурмового удару по скупченню російської бронетехніки в Херсоні. Ворог відійшов і місто повернулося під контроль ЗСУ, повідомила «Думская».
Згідно з повідомленням, з самого ранку підрозділи ЗСУ вели запеклі бої з окупантами за Херсон та міст через Дніпро. Важлива переправа кілька разів переходила з рук до рук. Вдень надходили повідомлення, що місто не втримало оборону, проте незабаром ситуація змінилася.
Видання опублікувало кадри з поля бою та розташованих поруч пам'ятника Невідомому солдату та меморіалу у Парку Слави.
Над меморіалом підняли український прапор.
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