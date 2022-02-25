Керівник обласного оперативного штабу Херсонщини, голова обласної державної адміністрації Геннадій Лагута офіційно повідомив, що після запеклих боїв ворог подолав оборону Антонівського мосту, що, фактично, означає прорив ворогом оборони Херсона.

«Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, не зважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста. Закликаємо зберігати спокій та не піддаватись паніці. Керівництвом області докладається максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів», – заявив він у п’ятницю, 25 лютого.

Мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив про введення у місті комендантської години в період з 22:00 до 06:00.

«З огляду на почастішання пограбувань і мародерства, я вводжу на території всієї Херсонської територіальної громади комендантську годину – з 22:00 до 06:00», – написав мер Херсона у Facebook.

Комендантська година забороняє перебувати у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. У цей час буде заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. Їх матимуть виключно працівники підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність міста.

Комендантський патруль має право затримати людину та перевірити документи, щоб з'ясувати, чи може вона перебувати на вулиці у цей час. Патруль також має право встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби комендантський патруль може проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла затриманих громадян. У разі навмисного опору може застосувати фізичну силу або спецзасоби.

Сформовані патрулі будуть із Муніципальної варти Херсона, волонтерів, які мають дозвіл на носіння зброї, інших патріотичних громадян, які готові захищати своє місто. До вирішення складних ситуацій залучатимуться також сили Головного управління ДСНС.

Інформувати про порушення у місті можна буде за телефонами 1580 (зі стаціонарних телефонів), 0503091580, 0972021580.

Що відомо про бої за Херсон

У Херсоні 24 лютого о 16:20 з боку Антонівського мосту жителі почули вибухи. Станом на 22 годину ворог намагався прорватися і обійти місто зі сходу, щоб продовжити наступ у напрямку Миколаєва. Запеклі бої на Антонівському мосту тривали майже добу, пише «Суспільне».

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