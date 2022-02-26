Хакерська група Anonymous оголосила «кібервійну» Росії через її вторгнення в Україну

Міжнародна хакерська група Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ та отримала доступ до бази даних російського оборонного відомства. Також не працює офіційний сайт російського уряду.

«Хактивістська група Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії mil[.]ru», – повідомила Anonymous на своїй сторінці у Twitter 26 лютого.

Хакери також опублікували посилання на отриману з сайту міноборони РФ базу даних з телефонами, іменами та адресами електронної пошти співробітників російського відомства, однак згодом Twitter видалив цей твіт через порушення правил.

Станом на ранок суботи, 26 лютого, сайт міноборони РФ не працює. Також не працює офіційний сайт російського уряду, чи причетні до цього хакери Anonymous наразі невідомо.

Раніше міжнародна анонімна хакерська група Anonymous заявила у про «кібервійну» у зв’язку з вторгненням Росії в Україну та початок атак проти уряду РФ.