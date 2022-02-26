Біженці із регіонів України, де зараз ведуться бойові дії, можуть виїхати закордон без закордонних паспортів через пропускні пункти на кордоні зі Словаччиною. Громадян, які мають закордонні біометричні паспорти просять їхати через контрольно-пропускні пункти Румунії та Угорщини, щоб не накопичувати черги на українсько-словацькому кордоні.

Про таку можливість у суботу, 26 лютого, під час брифінгу повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, що мешканці інших регіонів України, які наразі мають потребу виїхати закордон, але не мають закордонного паспорту можуть виїхати через пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною в Ужгороді, Великому Березному та Малих Селменцях.

«Тих, які мають закордонні паспорти, прошу виїжджати через інші пункти пропуску, де черг і такого ажіотажу немає. Це КПП на кордоні з Румунією – Дяково, Солотвино, а також на кордоні з Угорщиною – Лужанка, Вилок, Дзвінкове, Косино. Вони від сьогодні працюватимуть цілодобово», – зазначив Віктор Микита.

Нагадаємо, влада Закарпаття звернулася до місцевих мешканців із проханням не виїжджати закордон і не створювати додаткових черг та ажіотажу: наразі в області стабільна ситуація, покидати Закарпаття немає потреби. Закарпатців просять надати можливість виїхати тим жінкам і дітям, які покидають регіони України, де ситуація набагато складніша і де безпосередньо ведуться бойові дії.

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