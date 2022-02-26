Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита звернувся до місцевих мешканців із проханням не виїжджати закордон і не створювати додаткових черг та ажіотажу. За його словами, наразі на Закарпатті стабільна ситуація, покидати область немає потреби.

Прохання до закарпатців не виїжджати закордон Віктор Микита озвучив під час брифінгу у суботу, 26 лютого. Він попросив мешканців Закарпатської області просять не виїжджати закордон і не створювати ще більших черг на пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС, дати можливість виїхати тим жінкам і дітям, які виїжджають із регіонів України, де ситуація набагато складніша і де безпосередньо ведуться бойові дії.

«Нема потреби покидати територію області. Наразі на Закарпатті здійснюються всі заходи безпеки, не треба створювати черги і створювати собі дискомфорт. Зараз дуже багато закарпатців стоять у чергах на кордоні. Це мешканці й Тячівського, Іршавського районів, де ситуація дійсно спокійна, де немає необхідності здійснювати якісь військові дії. Прошу всіх дотримуватися здорового глузду», – сказав Віктор Микита.

Разом із тим, Віктор Микита повідомив, що Закарпатті наразі прийняло 15 тисяч біженців з різних регіонів України, область готова прийняти ще: координаційні центри працюють у всіх громадах Закарпаття, вже є готові та постійно готуються нові приміщення для тимчасового перебування переселенців, місцеві мешканці масово допомагають із розміщенням біженців у власних домівках, волонтери, ресторатори, бізнес об’єдналися, готують триразове гаряче харчування. Також в Ужгороді працює цілодобовий пункт допомоги біженцям на вулиці Ракоці, 2.

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