Сили Протиповітряної оборони збили літак ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Про це повідомив у Faceboook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Наші сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!

«О пів на першу ночі, 26 лютого, винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога!!!...Слава українським пілотам!», – повідомили у відомстві.

Зазначимо, що Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Літак призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Є першим в історії СРСР військово-транспортним літаком з турбореактивними двигунами. Всі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає можливість перевозити 167 (245 — в двопалубному варіанті) солдатів з особистою зброєю або забезпечити викидання 126 осіб десантної групи. Літак може транспортувати всю номенклатуру бойової техніки повітрянодесантних підрозділів і велику частину техніки мотострілецьких дивізій.

Вочевидь головнокомандувач ЗСУ має на увазі катастрофу літака Іл-76 з українськими десантниками під Луганськом у червні 2014 року. Тоді військовий літак Іл-76 при заході на посадку в Луганському аеропорту був збитий проросійськими бойовиками. На борту літака перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Усі вони загинули. Літак мав доставити боєприпаси, продукти, а також підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків «ЛНР» і російських військових.

Нагадаємо, що за півтори доби українські військові знищили 2800 росіян, що вторглися у нашу країну. Підрозділи ЗСУ знищили близько 600 одиниць ворожої техніки: бойові броньовані машини різних типів, танки, літаки та гелікоптери.

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