Зенітний ракетний комплекс С-300 здатні вражати цілі на висоті до 27 км і дальності до 75 км

Українські військові в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі збили ворожий штурмовик і вертоліт, повідомило в суботу, 26 лютого, командування Повітряних сил ЗСУ.

«Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ. Слава українським зеніткам!» – йдеться у повідомленні.

Інформації про те, чи є загиблі та скільки їх наразі немає.

Нагадаємо, приблизно у той самий час українські війська збили Іл-76 з ворожим десантом у Василькові на Київщині, а ще раніше – російський винищувач Су-25 на Вінниччині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ця ніч буде для України важкою і вирішальною і закликав знищувати ворогів.