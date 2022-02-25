Цієї ночі українці мають чинити опір з усієї сили

Президент України Володимир Зеленський наприкінці другого дня оборони від російських агресорів звернувся до українців. За його словами, нинішня ніч буде дуже важкою, але Україна повинна вистояти.

Глава держави сказав, що російський ворог 25 лютого з реактивної артилерії обстрілював дитячі заклади та житлову інфраструктуру.

«Просто немає і не може бути такої правди, яка могла би пояснити, чому обстрілюють з реактивної артилерії дитячі садочки та житлову інфраструктуру. У Ворзелі, у Київській області, били «Градами» по дитячому будинку. По Охтирці у Сумській області били «Ураганами». Під обстрілами були житлові квартали, укриття, дитячі садочки. Що це за війна проти українських дітей в дитячому садку? Хто вони? Вони теж неонацисти? Або це солдати НАТО, які загрожували Росії? Вбиті і поранені діти – це вирок цьому вторгненню», – сказав Володимир Зеленський.

Цієї ночі, сказав президент, ворог піде на штурм і застосує усі сили, що в нього є, тому ця еіч буде вирішальною для долі України.

«Маю сказати абсолютно відверто – ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом – багато міст нашої держави: Чернігів, Суми, Харків, наші хлопці, наші дівчата на Донбасі, міста півдня України. Особлива увага – Києву. Не можна втратити столицю.

Звертаюсь до наших захисників і захисниць на усіх фронтах. Цієї ночі ворог застосує усі наявні у нього сили, щоб зламати наш опір – підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми повинні розуміти, що нас чекає. Цієї ночі ми маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз», – ідеться у зверненні Володимира Зеленського.

Він закликав усіх, хто долучився до захисту України або може допомогти обороні, зупиняти ворога, де можливо, закривати спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах і будівлях, спалювати ворожу техніку усім, чим можливо.

«Якщо для загарбника навіть дитячі садочки – допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу. Всі думки, всі молитви – з нашими військовими. Віримо у них, дбаємо про них. Ніч буде важкою, дуже важкою. Але буде ранок», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що головна мета – «закінчення цієї бійні». Втрати ворога дуже серйозні, але несе втрати і Україна.

Глава держави повідомив, що провів 25 лютого низку переговорів із партнерами України, серед яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джозеф Байден та інші світові лідери. З ними Володимир Зеленський домовився про нову допомогу для України.

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