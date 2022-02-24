На Закарпатті створили гуманітарний штаб для допомоги евакуйованим
Готелі та санаторії Закарпаття готові прийняти переселенців
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Закарпатська ОДА створила гуманітарний штаб для швидкої комунікації для розміщення евакуйованих. Наразі місцеві готелі та санаторії вже готові прийняти людей. Також до роботи долучили громади: готуються спортивні зали, клуби та інші приміщення для організації харчування та перебування переселенців.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської ОДА, зранку четверга, 24 лютого, санаторії та готелі приймають людей з 06.00 ранку на поселення та розміщують людей. Голова ОДА Віктор Микита доручення готувати у громадах приміщення, спортивні зали, клуби та інші допустимі об’єкти, ліжкомісця та готуватися до організації харчування переселенців.
«Бюджети переходять на потреби забезпечення оборони, визначаються потреби, об’єкти які переходять у розпорядження військових для розміщення та подальших дій. Визначаємо запаси харчів та палива в області для забезпечення потреб краян», – зазначили у прес-службі Закарпатської ОДА.
Разом з тим керівництво Закарпатської обласної станції переливання крові звернулося до закарпатців з проханням здати кров для поповнення запасів станції. «Просимо всіх небайдужих прийти здати кров: у нас критично мало крові усіх груп резус-мінус. Працюємо у звичному режимі: 9:00-14:00 понеділок-п‘ятниця», – написала у Facebook керівниця станції переливання крові Марія Фантич.
Для швидкої комунікації та розміщення евакуйованих осіб на Закарпатті створено гуманітарний штаб. Звертатись можна за таким телефонами:
- (0312) 63 04 40
- (0312) 61 54 65
- (0312) 61 66 74
- (096) 284 33 68