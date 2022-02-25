Закарпаття прийняло майже 12 тис. біженців з різних областей України
Загалом Закарпатська область готується приняти 50 тисяч біженців
Станом на вечір п’ятниці, 25 лютого, Закарпаття вже прийняло майже 12 тисяч біженців із різних областей України. Близько 10 тисяч розселилися в приватному секторі, майже 2 тисячі наразі розміщуються у місцях, визначених обласним гуманітарним штабом. Загалом область очікує 50 тисяч переселенців з інших регіонів.
Про ситуацію із розміщенням біженців в області повідомив заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Петро Добромільський під час вечірнього брифінгу у п’ятницю, 25 лютого.
«Десь близько 10 тисяч людей, які розселилися в приватному секторі, а також 2 тисячі прямує і розселяється в місцях, визначених обласним штабом. Переважно, це заклади шкільної освіти», – сказав Петро Добромільський. Також він додав, що закарпатці дуже добре реагують на ситуацію, допомагають із розселенням людей, охоче приймають біженців у себе вдома.
Крім того, повідомлені та задіяні в роботу всі служби, готуються та облаштовуються приміщення в різних містах області, кол-центри працюють у всіх громадах Закарпаття.
«Наразі маємо все необхідне, робимо все можливе, щоб переселенці мали воду, їжу, речі першої необхідності, місце для перебування. Є система кол-центрів, у кожній ОТГ працюють цілодобово спеціалісти, які можуть допомогти і розселенням», – додав Петро Добромільський.
Також Закарпаття готове прийняти 700 дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, які вже прямують в область. З них наразі доїхали лише 150, решта мають труднощі із транспортом, однак, як запевняють у Закарпатській ОДА, дітей є де прийняти. Загалом Закарпаття готується розмістити 50 тисяч біженців, для цього готуються всі необхідні локації.
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