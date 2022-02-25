Станом на вечір п’ятниці, 25 лютого, Закарпаття вже прийняло майже 12 тисяч біженців із різних областей України. Близько 10 тисяч розселилися в приватному секторі, майже 2 тисячі наразі розміщуються у місцях, визначених обласним гуманітарним штабом. Загалом область очікує 50 тисяч переселенців з інших регіонів.

Про ситуацію із розміщенням біженців в області повідомив заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Петро Добромільський під час вечірнього брифінгу у п’ятницю, 25 лютого.

«Десь близько 10 тисяч людей, які розселилися в приватному секторі, а також 2 тисячі прямує і розселяється в місцях, визначених обласним штабом. Переважно, це заклади шкільної освіти», – сказав Петро Добромільський. Також він додав, що закарпатці дуже добре реагують на ситуацію, допомагають із розселенням людей, охоче приймають біженців у себе вдома.

Крім того, повідомлені та задіяні в роботу всі служби, готуються та облаштовуються приміщення в різних містах області, кол-центри працюють у всіх громадах Закарпаття.

«Наразі маємо все необхідне, робимо все можливе, щоб переселенці мали воду, їжу, речі першої необхідності, місце для перебування. Є система кол-центрів, у кожній ОТГ працюють цілодобово спеціалісти, які можуть допомогти і розселенням», – додав Петро Добромільський.

Також Закарпаття готове прийняти 700 дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, які вже прямують в область. З них наразі доїхали лише 150, решта мають труднощі із транспортом, однак, як запевняють у Закарпатській ОДА, дітей є де прийняти. Загалом Закарпаття готується розмістити 50 тисяч біженців, для цього готуються всі необхідні локації.

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