Шольц аргументував телефонний дзвінок Путіну «розвіюванням ілюзії Росії» про нібито втрату Україною підтримки західних країн

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що російський президент Владімір Путін, з яким той говорив телефоном 15 листопада, не змінив думку щодо російської агресії проти України. Телефонна розмова, за словами Шольца, була потрібна для того, щоб «розвіяти ілюзії Росії» нібито про втрату Україною підтримки західних країн, повідомило Sky News.

У неділю, 17 листопада, під час брифінгу перед вильотом на саміт G20 до Бразилії, Олаф Шольц прокоментував свій дзвінок до Путіна та визнав, що той не змінив своєї позиції проти російсько-української війни.

«Розмова була дуже докладною, але сприяла визнанню того, що мало що змінилося у поглядах президента Росії на війну – і це погані новини», – заявив Шольц.

Втім, за словами Олафа Шольца, він подзвонив російському президенту зокрема для того, щоб «спробувати розвіяти будь-які ілюзії щодо втрати Україною підтримки з боку Заходу». Крім того, канцлер Німеччини заявив, що «було б погано» якби США підтримували контакт із Путіним, а країни ЄС цього б не робили. Таким чином Шольц натякнув на Дональда Трампа, який виграв вибори в США та раніше заявляв, що він має хороші стосунки з Владіміром Путіним, а також обіцяв завершити війну в Україні за 24 години після його інавгурації.

Нагадаємо, 15 листопада Шольц провів телефонну розмову з російським президентом Владіміром Путіним щодо війни в Україні. Він закликав вивести російські війська з території України, сісти за стіл переговорів, а також попередив про ескалацію конфлікту через залучення солдатів з КНДР. У Росії традиційно звинуватили країни НАТО нібито у розпалюванні війни в Україні та нагадали про умови для перемовин – виконання російських вимог щодо українських територій та «усунення корінних причин конфлікту».

Тоді президент України Володимир Зеленський відреагував на телефонний дзвінок Олафа Шольца, назвавши його «скринькою Пандори» та звернув увагу, що подібні дзвінки послабляють ізоляцію Росії. Український президент підкреслив, що Україна не піде на «Мінськ-3», і що країні потрібен реальний мир.