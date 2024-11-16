Радослав Сікорський скликає голів МЗС Німеччини, Франції та України для «найважливіших переговорів»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч лідерів МЗС у Варшаві, під час якої, за його словами, відбудуться «найважливіші переговори» щодо війни в Україні. Сікорський, який вважає, що «все прискорюється», організує зустріч на тлі телефонного дзвінка німецького канцлера Олафа Шольца Владіміру Путіну, повідомило 15 листопада RMF24 із посиланням на його брифінг у Катовіце.

Радослав Сікорський анонсував зустріч лідерів МЗС наступного тижня. Вона відбудеться у Варшаві у форматі «Веймарський трикутник плюс» – він передбачає збір міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі.

На запитання журналістів щодо реакції Володимира Зеленського на телефонну розмову Шольца та Путіна польський міністр закордонних справ зазначив, що поки не ознайомлений із заявою українського лідера з цього приводу. Втім, він сказав, що «справи прискорюються».

«І тому наступного тижня я буду ведучим Weimar Triangle Plus. Як бачимо, найважливіші переговори про цю кризу пройдуть у Варшаві», – повідомив Радослав Сікорський.

Окрім лідерів «Веймарського трикутника плюс», польське МЗС запросить очільника українського міністерства Андрія Сибігу, а також верховну представницю Євросоюзу з питань закордонних справ Каю Каллас. Що саме обговорюватимуть на зустрічі та чи буде присутній там російський представник, Сікорський не уточнив.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо дзвінка Шольца Путіну, Радослав Сікорський підкреслив, що жодні рішення щодо України не можуть прийматися без України. Крім того, польський міністр звернув увагу, що Німеччина одразу доповіла про телефонну розмову з російським президентом, з чого випливає, що Шольц« представив щось, з чим погоджується Польща».

Нагадаємо, 15 листопада канцлер Олаф Шольц провів першу за два роки телефонну розмову з Владіміром Путіним. Він закликав вивести російські війська з території України, сісти за стіл переговорів, а також попередив про ескалацію конфлікту через залучення солдатів з КНДР. У Росії традиційно звинуватили країни НАТО нібито у розпалюванні війни в Україні та нагадали про умови для перемовин – виконання російських вимог щодо українських територій та «усунення корінних причин конфлікту»..

Президент України Володимир Зеленський відреагував на телефонний дзвінок Олафа Шольца, назвавши його «скринькою Пандори» та звернув увагу, що подібні дзвінки послабляють ізоляцію Росії. Український президент підкреслив, що Україна не піде на «Мінськ-3», і що країні потрібен реальний мир.