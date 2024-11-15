Олаф Шольц обговорив з Путіним війну в Україні та закликав до переговорів

У п’ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським президентом Владіміром Путіним щодо війни в Україні. У пресслужбі федерального уряду Німеччини повідомили, що Шольц закликав Путіна припинити війну та провести переговори.

Телефонна розмова відбулася вдень 15 листопада, після того, як Олаф Шольц поспілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським. У пресслужбі німецького уряду повідомили, що після розмови з Путіним Шольц ще раз зателефонує президенту України.

Під час телефонної розмови з російським президентом Олаф Шольц засудив російську війну проти України та закликав Росію вивести війська. Крім того, канцлер закликав Путіна до переговорів, а також наголосив «на непохитній рішучості Німеччини у підтримці України стільки, скільки це буде необхідно».

Діалог німецького канцлера та російського президента відбувся вперше з грудня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на телефонний дзвінок Олафа Шольца, назвавши його «скринькою Пандори».

«Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: “Мінська-3” не буде – нам потрібен реальний мир», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, німецьке видання Spiegel із посиланням на власні джерела повідомило, що телефонна розмова тривала годину та стосувалася й інших аспектів російсько-української війни. Зокрема, співрозмовник журналу повідомив, що Шольц «особливо засудив» російські авіаудари по цивільній інфраструктурі України, а також звернув увагу на північнокорейський контингент – канцлер зазначив, що відправка північнокорейських військових до Росії для виконання бойових завдань проти України «призведе до серйозної ескалації та розширення конфлікту».

У пресслужбі Кремля звинуватили НАТО у нібито багаторічній агресії, яка начебто спричинила російсько-українську війну, а також заявили, що «російська сторона ніколи не відмовлялася» від переговорів, звинувативши Україну в їхньому зриві. Серед умов до перемовин – виконання російських вимог щодо українських територій та «усунення корінних причин конфлікту». Також у російській пресслужбі заявили, що «за висновками розмови помічники лідерів будуть на зв’язку».

Spiegel повідомив, що розмова Шольца та Путіна готувалася «тижнями» та координувалася за сприяння урядів США, Великої Британії, Франції та інших країн G7. Зокрема, між країнами була домовленість, що телефонний діалог німецького та російського політиків має відбутися тільки після президентських виборів у США, але і до саміту G20 у Бразилії.

До слова, Шольц буде присутній на саміті, а Путіна там можуть затримати за ордером МКС, тому Росію представлятиме російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров. Зазначимо, президента Володимира Зеленського на саміт не запросили.