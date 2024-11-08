Ілон Маск долучився до телефонної розмови Зеленського та Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск долучився до першої телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа після виборів президента Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив сайт новин Axios з посиланням на власні джерела.

Розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа тривали 25 хвилин. Український президент привітав республіканця з перемогою у президентських виборах. Своєю чергою Дональд Трамп запевнив, що підтримуватиме Україну і надалі, однак не повідомив подробиць. Зеленський та Трамп також не обговорювали план республіканця щодо припинення війни в Україні.

Axios пише, що під час розмови Зеленського та Трампа Ілон Маск сказав, що також підтримуватиме Україну супутниками Starlink.

«Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України», – зазначає Axios.

Водночас, за даними Axios, Володимир Зеленський вважає, що розмова пройшла добре та «не залишила відчуття відчаю». Axios із посиланням на співрозмовників також повідомив, що після зустрічі у Нью-Йорку Дональд Трамп та Володимир Зеленський налагодили канал зв’язку.

Зазначимо, що Ілон Маск пожертвував щонайменше 119 млн доларів на підтримку передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Нагадаємо, вибори 47 президента США відбулись 5 листопада. Республіканець Дональд Трамп обійшов демократку Камалу Гарріс із результатом 277 голосів виборників проти 224.

Володимир Зеленський письмово привітав Дональда Трампа вранці 6 листопада, а в ніч на 7 листопада вони провели телефонну розмову. Президент України повідомив, що привітав республіканця з «історичною та переконливою» перемогою. Лідери країн домовилися «підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю».