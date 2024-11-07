Володимир Зеленський особисто привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з експрезидентом та бізнесменом Дональдом Трампом, який напередодні виграв президентські вибори у США. У розмові Зеленський особисто привітав Трампа та повідомив про «підтримку тісного діалогу».

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Трампом у ніч на четвер, 7 листопада, після офіційного оголошення результатів виборів. Зазначимо, український президент привітав Дональда Трампа й у письмовій формі, вранці 6 листопада.

За словами Володимира Зеленського, він провів «чудову» телефонну розмову із Трампом та привітав його з перемогою, яку назвав «історичною та переконливою». Крім того, український президент відзначив «прекрасну» роботу команди та родини Дональда Трампа.

«Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 листопада у США відбулися вибори 47-го президента країни. За президентський пост змагалися республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс. Результати виборів, оприлюднених 6 листопада, засвідчили перемогу Трампа – експрезидент отримав 277 голосів виборників, а Гарріс – 224.

Офіційне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборників ухвалить у грудні, а його інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року. До цього моменту в Білому домі триватиме передача влади.

Зазначимо, Дональд Трамп обіймав посаду 45-го президента США протягом 2016-2020 років. Під час своєї передвиборчої кампанії новообраний президент заявляв, що зупинить російсько-українську війну та «всі війни» за 24 години після його інавгурації.