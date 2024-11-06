Наприкінці вересня Володимир Зеленський представив План перемоги України Дональду Трампу

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США, попри те, що підрахунок голосів у кількох штатах ще триває.

Володимир Зеленський назвав перемогу 45-го президента США та кандидата від Республіканської партії на виборах «вражаючою». Український президент пригадав, що мав «чудову зустріч» із Дональдом Трампом у вересні, під час якої політики детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги й шляхи припинення російської агресії проти України.

«Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу “мир через силу” у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам», – написав Зеленський у Х (Twitter).

Глава держави заявив, що Україна як одна з найсильніших військових держав Європи має на меті забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному товаристві за підтримки союзників. Він також зазначив, що з нетерпінням очікує можливості особисто привітати Дональда Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

Вибори президента у США

Станом на 4 листопада понад 75 млн американців достроково віддали свої голоси. Як повідомляло видання Axios, це майже половина з тих, хто загалом голосував на попередніх виборах, що свідчить про чимраз більшу популярність цього способу голосування та голосування поштою.

5 листопада у США відбувся основний день голосування на виборах президента. Разом з президентськими виборами відбувались вибори до обох палат Конгресу – Палати представників і третини Сенату. Також американські виборці обирали губернаторів і законодавчі збори в окремих штатах країни.

Підрахунок голосів ще триває, утім кандидат від республіканців Дональд Трамп вже оголосив про перемогу на виборах під час виступу у своєму виборчому штабі в Флориді. Лідери інших країн, зокрема президент Сальвадору Найіб Букеле, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, також привітали Дональда Трампа з перемогою.

Станом на 11 годину за київським часом Дональда Трампа підтримали 267 виборників, а Камалу Гарріс – 224. Загальна кількість виборників становить 538 осіб, а для перемоги кандидату потрібно отримати більшість – щонайменше 270 голосів.

Оновлено о 13:18. Дональд Трамп отримав 277 голосів виборників, що достатньо для перемоги. За політика проголосували виборники в Вісконсині, Пенсільванії, Джорджії та Північній Кароліні. Опонентка Трампа Камала Гарріс отримала 224 голоси.

Офіційне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборників ухвалить у грудні, а його інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року. До цього моменту в Білому домі триватиме передача влади.